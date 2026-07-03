Автор Sohu назвал предложение Путина о переговорах сигналом Западу

Предложение Владимира Путина продолжить переговоры после украинских атак стало сигналом западным странам. Такую оценку дал автор публикации на китайской платформе Sohu.

Обозреватель отметил, что от Москвы ожидали жёсткого публичного ответа, однако российский президент вновь заявил о готовности к дипломатическим контактам. По мнению автора, такой шаг позволил России сохранить пространство для переговоров, не отказываясь от своих требований.

В статье говорится, что Москва таким образом пытается удержать инициативу и одновременно усилить давление на Европу. Автор связывает это с санкциями, обсуждением российских активов и продолжением военной поддержки Украины.

Отдельный сигнал, как утверждается, был адресован администрации президента США Дональда Трампа. Обозреватель считает, что Россия недовольна сочетанием посреднической риторики Вашингтона с поставками вооружений Киеву и новыми ограничениями.

При этом позиция Москвы по условиям урегулирования официально не изменилась. Кремль продолжает настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО и выводе украинских войск из четырёх регионов, которые Россия считает своей территорией.

Владимир Путин на днях напомнил о четырёх основных положениях, на основе которых возможно заключение мирного договора. В их число входят стамбульские договорённости, модальности, достигнутые в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, изложенные главой государство во время выступления в МИД РФ в 2024 году.