Путин: Мирные переговоры были сорваны Украиной

Президент России Владимир Путин констатировал, что мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине были прерваны именно по инициативе киевского режима. С таким заявлением российский лидер выступил на совещании с членами правительства.

Глава государства обратил внимание на то, что удары, наносимые Украиной по российской территории, преследуют цель создать для себя более выгодные условия на случай, если прерванный диалог всё же будет возобновлён. При этом Путин акцентировал, что эти переговоры были остановлены по инициативе самой Украины.

«Точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что обращения вроде «открытого письма» Владимира Зеленского не помогают достижению мира, а лишь усиливают противостояние. По его словам, такие шаги не создают условий для диалога, а наоборот, направлены на рост напряжённости.