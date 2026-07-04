Российские военные дозачищают Константиновку от разрозненных групп ВСУ
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Российские военные дозачищают Константиновку от разрозненных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом доложил командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев.
«Проводится зачистка городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые ещё укрываются в подвалах населённого пункта», — доложил Медведев президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее командиры штурмовых подразделений, находившиеся в Константиновке, по видеосвязи доложили президету РФ Владимиру Путину о ситуации в городе и показали кадры, снятые дронами-разведчиками. Путин также дал поручение, касающееся мирного населения в зоне освобождённой Константиновки. Глава государства обратил внимание на то, что в населённом пункте остаются гражданские лица, и распорядился сделать всё необходимое для их безопасной эвакуации.
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