Песков: Путину показали кадры с дронов-разведчиков из Константиновки

Командиры штурмовых подразделений, находившиеся в Константиновке, по видеосвязи доложили президету РФ Владимиру Путину о ситуации в городе и показали кадры, снятые дронами-разведчиками. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что во время докладов военные передавали главе государства сведения прямо из центра Константиновки. После этого Путин попросил вывести на экран изображение города с российских беспилотников-разведчиков, и эта просьба была выполнена.

Ранее Минобороны РФ обнародовало видео освобождения населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. На опубликованных материалах запечатлены моменты боевой работы подразделений в ходе штурма. Ведомство не сопровождало видео развёрнутыми комментариями о тактике проведения операции. Дата и место съёмки соответствуют периоду завершения зачистки населённого пункта.