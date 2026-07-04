Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 22:04

Песков: Путину показали кадры с дронов-разведчиков из Константиновки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Командиры штурмовых подразделений, находившиеся в Константиновке, по видеосвязи доложили президету РФ Владимиру Путину о ситуации в городе и показали кадры, снятые дронами-разведчиками. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что во время докладов военные передавали главе государства сведения прямо из центра Константиновки. После этого Путин попросил вывести на экран изображение города с российских беспилотников-разведчиков, и эта просьба была выполнена.

Путин заявил, что не сомневается в победе России
Путин заявил, что не сомневается в победе России

Ранее Минобороны РФ обнародовало видео освобождения населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. На опубликованных материалах запечатлены моменты боевой работы подразделений в ходе штурма. Ведомство не сопровождало видео развёрнутыми комментариями о тактике проведения операции. Дата и место съёмки соответствуют периоду завершения зачистки населённого пункта.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar