Путин сообщил, что задачи СВО выполняются в соответствии с замыслом Генштаба РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил, что выполнение задач специальной военной операции осуществляется согласно замыслу Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Об этом глава государства заявил на совещании, которое прошло на временном командном пункте объединённой группировки войск.

«Отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединённой группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооружённых сил», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировкой войск, где по видеосвязи заслушал доклад командира штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова, участвовавшего в освобождении Константиновки. Военный доложил об обстановке в населённом пункте и выразил уверенность в победе российских сил. В ответ глава государства поблагодарил командира и отметил, что не сомневается в конечном исходе. Также на совещании обсуждались вопросы дальнейшего продвижения на ключевых направлениях.