Как Российская армия взломала «город-крепость» Константиновку: главные заявления Генштаба
Генштаб раскрыл, как удалось взять неприступную Константиновку
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провёл специальный брифинг для представителей СМИ, посвящённый освобождению Константиновки. Это событие уже названо одним из ключевых успехов Российской армии в 2026 году и открывает путь к дальнейшему продвижению в Донецкой Народной Республике. Главные заявления офицера — в материале Life.ru.
Константиновка — «город-крепость» и символ сопротивления
По словам Сергея Рудского, Константиновка входила в число четырёх так называемых «городов-крепостей» ВСУ в Донбассе наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Эти населённые пункты составляли основную линию обороны украинских формирований.
Киевский режим придавал городу особое, символическое значение: в 2025 году Константиновке было присвоено почётное звание «Город-Герой Украины». Украинское командование создало здесь один из самых укреплённых и глубоко эшелонированных районов обороны за всё время конфликта.
Основу обороны составляли отдельные укреплённые узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Город был максимально подготовлен к затяжным боям.
Масштабная группировка ВСУ
Для удержания Константиновки и прилегающих территорий противник сформировал внушительную группировку:
- 7 бригад.
- Всего 45 батальонов.
- Численность — до 15,5 тысячи военнослужащих.
В состав группировки входили:
- Националистические формирования (в частности, отдельная штурмовая бригада национальной полиции «Лють»).
- Наиболее боеспособные подразделения ВСУ.
- Части с тяжёлой техникой и оружием западного производства.
Потери противника и ход операции
По данным Генштаба, в боях за Константиновку украинские войска потеряли около 13,5 тысячи военнослужащих. Это значительный урон для ВСУ.
Стратегическое значение
Сергей Рудской отметил, что Константиновка была одним из наиболее подготовленных в инженерном отношении районов. Её взятие демонстрирует превосходство российского военного искусства, эффективное применение комбинированных ударов, работу штурмовых групп и огневое поражение резервов противника.
Освобождение города значительно ослабляет оборону ВСУ на всём Донбасском направлении и создаёт благоприятные условия для развития наступления российских войск.
На брифинге подчёркивалось, что, несмотря на все усилия Киева по укреплению позиций и привлечению западного вооружения, российские подразделения успешно преодолели глубоко эшелонированную оборону. Это стало возможным благодаря мужеству российских военнослужащих, грамотному командованию и превосходству в огневом поражении.
Освобождение Константиновки — важный этап на пути к достижению целей специальной военной операции. Российская армия продолжает планомерно продвигаться, освобождая территории Донецкой Народной Республики. Взятие данного населённого пункта открывает новые перспективы для российских войск на ключевом направлении.
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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