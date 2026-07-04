Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провёл специальный брифинг для представителей СМИ, посвящённый освобождению Константиновки. Это событие уже названо одним из ключевых успехов Российской армии в 2026 году и открывает путь к дальнейшему продвижению в Донецкой Народной Республике. Главные заявления офицера — в материале Life.ru.

Константиновка — «город-крепость» и символ сопротивления

По словам Сергея Рудского, Константиновка входила в число четырёх так называемых «городов-крепостей» ВСУ в Донбассе наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Эти населённые пункты составляли основную линию обороны украинских формирований.

Киевский режим придавал городу особое, символическое значение: в 2025 году Константиновке было присвоено почётное звание «Город-Герой Украины». Украинское командование создало здесь один из самых укреплённых и глубоко эшелонированных районов обороны за всё время конфликта.

Основу обороны составляли отдельные укреплённые узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Город был максимально подготовлен к затяжным боям.

Масштабная группировка ВСУ

Для удержания Константиновки и прилегающих территорий противник сформировал внушительную группировку:

7 бригад.

Всего 45 батальонов.

Численность — до 15,5 тысячи военнослужащих.

В состав группировки входили:

Националистические формирования (в частности, отдельная штурмовая бригада национальной полиции «Лють»).

Наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

Части с тяжёлой техникой и оружием западного производства.

Потери противника и ход операции

По данным Генштаба, в боях за Константиновку украинские войска потеряли около 13,5 тысячи военнослужащих. Это значительный урон для ВСУ.

Стратегическое значение

Сергей Рудской отметил, что Константиновка была одним из наиболее подготовленных в инженерном отношении районов. Её взятие демонстрирует превосходство российского военного искусства, эффективное применение комбинированных ударов, работу штурмовых групп и огневое поражение резервов противника.

Освобождение города значительно ослабляет оборону ВСУ на всём Донбасском направлении и создаёт благоприятные условия для развития наступления российских войск.

На брифинге подчёркивалось, что, несмотря на все усилия Киева по укреплению позиций и привлечению западного вооружения, российские подразделения успешно преодолели глубоко эшелонированную оборону. Это стало возможным благодаря мужеству российских военнослужащих, грамотному командованию и превосходству в огневом поражении.

Освобождение Константиновки — важный этап на пути к достижению целей специальной военной операции. Российская армия продолжает планомерно продвигаться, освобождая территории Донецкой Народной Республики. Взятие данного населённого пункта открывает новые перспективы для российских войск на ключевом направлении.