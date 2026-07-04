Киев начал выстраивать эшелонированную систему фортификаций в Константиновке ещё десять лет назад. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, населённый пункт начали превращать в оборонительный узел ещё в 2014 году.

«Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций», — подчеркнул военачальник.

Активность по возведению защитных сооружений резко возросла после потери Артёмовска. Инженерные подразделения противника приступили к форсированному наращиванию линий обороны в этом секторе.

Рудской уточнил, что структура защиты строилась на базе отдельных укрепленных узлов. Каждый из них проектировался для ведения длительных боевых действий в условиях круговой обороны.

Созданная сеть позволяла удерживать позиции даже при интенсивном огневом воздействии. Теперь российское военное руководство фиксирует, что именно этот комплекс стал основой сопротивления в данном районе.