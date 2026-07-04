Десять лет на бетоне: Генштаб раскрыл, как Киев укреплял Константиновку
Генштаб РФ: Киев создавал укрепрайоны в Константиновке с 2014 года
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Киев начал выстраивать эшелонированную систему фортификаций в Константиновке ещё десять лет назад. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, населённый пункт начали превращать в оборонительный узел ещё в 2014 году.
«Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций», — подчеркнул военачальник.
Активность по возведению защитных сооружений резко возросла после потери Артёмовска. Инженерные подразделения противника приступили к форсированному наращиванию линий обороны в этом секторе.
Рудской уточнил, что структура защиты строилась на базе отдельных укрепленных узлов. Каждый из них проектировался для ведения длительных боевых действий в условиях круговой обороны.
Созданная сеть позволяла удерживать позиции даже при интенсивном огневом воздействии. Теперь российское военное руководство фиксирует, что именно этот комплекс стал основой сопротивления в данном районе.
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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