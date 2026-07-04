Константиновка долгое время оставалась одним из важнейших промышленных столпов Донбасса. О стратегическом статусе населённого пункта сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По словам военачальника, город был седьмым по численности населения и площади административным центром региона. На начало 2022 года здесь проживало свыше 78 тысяч человек.

До начала боевых действий этот пункт считался ключевым узлом черной и цветной металлургии. Кроме того, его называли «столицей стекольной промышленности».

Помимо производственных мощностей, значение населенного пункта определялось развитой инфраструктурой. Это был важнейший транзитный железнодорожный узел востока страны.

Подобный статус делал город логистической артерией, связывающей различные части промышленного региона. Сейчас Министерство обороны фиксирует этот факт, подчеркивая масштаб утраченного хозяйственного потенциала.

Ранее стало известно о переходе Константиновки под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 3 июля назвал это событие ключевым на текущий момент, подчеркнув, что населённый пункт полностью взят. Одновременно штурмовые подразделения Южной группировки войск завершали зачистку территории города в Донецкой Народной Республике.