В районе Константиновки украинские силы подготовили многоуровневую оборону, включавшую бетонные укрепления и несколько линий защиты. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

«4-я отдельная мотострелковая бригада в ходе боёв за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», — сказал он.

Несмотря на это, российские подразделения смогли продвинуться вглубь обороны за счёт действий малыми штурмовыми группами и манёвров с выходом во фланг. В ходе дальнейшего наступления, как сообщил командир, совместно с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка удалось рассечь силы противника на отдельные очаги и последовательно их уничтожать. Отдельные группы украинских военных, по его словам, оказались в окружении, после чего началась зачистка подвалов и разрушенных зданий, где они пытались укрыться.

Ранее стало известно о переходе Константиновки под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 3 июля назвал это событие ключевым на текущий момент, подчеркнув, что населённый пункт полностью взят. Одновременно штурмовые подразделения Южной группировки войск завершали зачистку территории города в Донецкой Народной Республике.