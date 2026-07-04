В обороне Константиновки участвовали подразделения украинской бригады «Лють», а также другие наиболее боеспособные силы ВСУ. Об этом заявил в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Для удержания Константиновки и её окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих», — сказал он.

Отдельно он выделил участие националистических формирований из отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также подразделений ВСУ, оснащённых тяжёлой техникой и вооружением западного производства. По его словам, эти части считались наиболее подготовленными и мотивированными в составе украинской группировки на данном направлении.

Ранее сообщалось о неспособности украинских подразделений удержать Константиновку. Несмотря на принятые командованием ВСУ меры, сохранить контроль над населённым пунктом под давлением российских войск не удалось. Удержание города оказалось невозможным в условиях продолжающегося наступления и изменения обстановки на линии соприкосновения.