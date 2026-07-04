Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:18

Генштаб РФ сообщил об участии бригады ВСУ «Лють» в обороне Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Sheremeta

В обороне Константиновки участвовали подразделения украинской бригады «Лють», а также другие наиболее боеспособные силы ВСУ. Об этом заявил в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Для удержания Константиновки и её окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих», — сказал он.

Отдельно он выделил участие националистических формирований из отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также подразделений ВСУ, оснащённых тяжёлой техникой и вооружением западного производства. По его словам, эти части считались наиболее подготовленными и мотивированными в составе украинской группировки на данном направлении.

Генштаб: ВС РФ зачистили от противника квартал «Красный городок» в конце мая
Генштаб: ВС РФ зачистили от противника квартал «Красный городок» в конце мая

Ранее сообщалось о неспособности украинских подразделений удержать Константиновку. Несмотря на принятые командованием ВСУ меры, сохранить контроль над населённым пунктом под давлением российских войск не удалось. Удержание города оказалось невозможным в условиях продолжающегося наступления и изменения обстановки на линии соприкосновения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Рудской
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar