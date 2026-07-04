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4 июля, 08:08

Генштаб РФ заявил о неспособности ВСУ удержать Константиновку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинским подразделениям не удалось сохранить контроль над Константиновкой под давлением российских войск. Об этом заявил в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск», — сказал он.

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«Столица стекла и металла»: В Генштабе РФ раскрыли стратегическую значимость Константиновки

Ранее сообщалось, что формирование оборонительных позиций в Константиновке началось задолго до текущего этапа конфликта. Превращение населённого пункта в укреплённый узел стартовало ещё в 2014 году, когда Киев начал выстраивать там эшелонированную систему фортификаций.

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Милена Скрипальщикова
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