Российские войска продолжают планомерное вытеснение противника из Константиновки. Об успешном завершении операций в ряде стратегически важных секторов доложил генерал-полковник Сергей Рудской, возглавляющий Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ.

В начале июня штурмовые группы 3-го батальона освободили микрорайон «Цинковый». Ранее здесь располагались ключевые пункты управления и стартовые позиции для запуска вражеских беспилотников, которые теперь перешли под российский контроль.

В конце мая завершилась операция по взятию под защиту комплекса административных зданий и прилегающих жилых массивов в центре города. Эту задачу успешно выполнили бойцы 1-го мотострелкового батальона 1465-го полка совместно с 1-м батальоном бригады.

Параллельно шло наступление на западе населённого пункта, где находится «Красный городок». Зачистку данной территории от боевиков провели силы 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии.

По словам военачальника, слаженная работа российских соединений позволяет методично подавлять очаги сопротивления и расширять зону влияния в городской черте. Продвижение подразделений продолжается согласно текущим планам командования.