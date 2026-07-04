Генштаб: ВС РФ зачистили от противника квартал «Красный городок» в конце мая
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска продолжают планомерное вытеснение противника из Константиновки. Об успешном завершении операций в ряде стратегически важных секторов доложил генерал-полковник Сергей Рудской, возглавляющий Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ.
В начале июня штурмовые группы 3-го батальона освободили микрорайон «Цинковый». Ранее здесь располагались ключевые пункты управления и стартовые позиции для запуска вражеских беспилотников, которые теперь перешли под российский контроль.
В конце мая завершилась операция по взятию под защиту комплекса административных зданий и прилегающих жилых массивов в центре города. Эту задачу успешно выполнили бойцы 1-го мотострелкового батальона 1465-го полка совместно с 1-м батальоном бригады.
Параллельно шло наступление на западе населённого пункта, где находится «Красный городок». Зачистку данной территории от боевиков провели силы 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии.
По словам военачальника, слаженная работа российских соединений позволяет методично подавлять очаги сопротивления и расширять зону влияния в городской черте. Продвижение подразделений продолжается согласно текущим планам командования.
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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