Украинское командование до последнего отдавало приказы удерживать Константиновку, стремясь продемонстрировать западным партнёрам устойчивость обороны. Об этом заявил в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны», — сказал он.

Отдельно подчёркивается, что Киев стремился продемонстрировать западным кураторам эффективность своих оборонительных возможностей.

Ранее сообщалось, что Константиновка являлась одним из наиболее укреплённых районов обороны украинских войск. После освобождения населённого пункта было установлено, что он представлял собой глубоко эшелонированную систему оборонительных сооружений.