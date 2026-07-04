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4 июля, 08:30

Рудской: ВСУ пытались удержать Константиновку ради демонстрации Западу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинское командование до последнего отдавало приказы удерживать Константиновку, стремясь продемонстрировать западным партнёрам устойчивость обороны. Об этом заявил в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны», — сказал он.

Отдельно подчёркивается, что Киев стремился продемонстрировать западным кураторам эффективность своих оборонительных возможностей.

Генштаб РФ заявил о неспособности ВСУ удержать Константиновку
Генштаб РФ заявил о неспособности ВСУ удержать Константиновку

Ранее сообщалось, что Константиновка являлась одним из наиболее укреплённых районов обороны украинских войск. После освобождения населённого пункта было установлено, что он представлял собой глубоко эшелонированную систему оборонительных сооружений.

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Милена Скрипальщикова
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