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4 июля, 08:09

«Город-крепость» пал: В Генштабе раскрыли, чем была для ВСУ Константиновка

Генштаб РФ: Константиновка была самым укреплённым районом обороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Освобождённая Константиновка была самым укреплённым и глубоко эшелонированным районом обороны украинских войск. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, глава Главного оперативного управления Сергей Рудской.

По его словам, город входил в число четырёх «городов-крепостей», которые вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой образовывали главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Он добавил, что киевские власти придавали Константиновке особое символическое значение и в 2025 году присвоили ей звание «Город-герой Украины».

«В целом Константиновка была наиболее укреплённым и эшелонированным районом обороны ВСУ», — сказал Рудской.

Генштаб РФ сообщил о более чем 50 узлах обороны ВСУ в Константиновке
Генштаб РФ сообщил о более чем 50 узлах обороны ВСУ в Константиновке

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки ключевым этапом на пути к полному освобождению ДНР. На совещании в пункте управления Объединённой группировки войск он отметил, что взятие города силами группировки «Южная» открывает путь для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, а также к другим укреплённым районам Донбасса.

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Вероника Бакумченко
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