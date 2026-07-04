В Константиновке украинские военные создали свыше 50 укреплённых узлов обороны, используя в том числе объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов», — сказал он.

Ранее сообщалось о стратегическом значение Константиновки. Населённый пункт на протяжении длительного времени оставался одним из ключевых промышленных центров Донбасса и входил в число крупнейших городов региона по численности населения и площади.