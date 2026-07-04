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Регион
4 июля, 08:03

Генштаб РФ сообщил о более чем 50 узлах обороны ВСУ в Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

В Константиновке украинские военные создали свыше 50 укреплённых узлов обороны, используя в том числе объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов», — сказал он.

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Ранее сообщалось о стратегическом значение Константиновки. Населённый пункт на протяжении длительного времени оставался одним из ключевых промышленных центров Донбасса и входил в число крупнейших городов региона по численности населения и площади.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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