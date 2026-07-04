Освобождённый город Константиновка в ДНР был превращён украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, противник создал здесь эшелонированную оборону, состоящую из двух основных рубежей.

«Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, десяти промышленных зон и двенадцати прилегающих к городу населённых пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов», — сказал он.

Первый рубеж протянулся более чем на 30 километров и уходил в глубину до 8 километров. Он включал траншеи, ходы сообщения, противотанковые рвы, скрытые препятствия и систему взрывных заграждений — по сути, сплошную линию инженерных укреплений.

Второй рубеж обороны был ещё длиннее — до 35 километров. Его построили по периметру города, опираясь на каскад водохранилищ. В него входили шесть хорошо защищённых опорных пунктов на окраинах и в прилегающих дачных посёлках, а также более 30 километров подземных коммуникаций, объединённых в единую сеть.

В общей сложности система обороны Константиновки насчитывала более 150 километров траншей и противотанковых рвов. Она прикрывалась тремя рядами инженерных заграждений и минными полями, включала 20 батальонных районов обороны и была развёрнута на господствующих высотах вокруг города. Всё это опиралось на разветвлённую сеть дорог, гидротехнические сооружения, десять промышленных зон и двенадцать близлежащих населённых пунктов.

Освобождение Константиновки в ДНР открывает российским войскам путь к последнему крупному укреплённому району украинской армии на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации. Константиновка — это не просто город, а крупный промышленный и транспортный узел. И сейчас он становится ключевой точкой, открывающей выход на завершающий этап освобождения донбасского региона.