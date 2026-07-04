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Регион
4 июля, 08:11

Генштаб: Система обороны Константиновки включала 150 км траншей и два рубежа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Освобождённый город Константиновка в ДНР был превращён украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, противник создал здесь эшелонированную оборону, состоящую из двух основных рубежей.

«Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, десяти промышленных зон и двенадцати прилегающих к городу населённых пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов», — сказал он.

Первый рубеж протянулся более чем на 30 километров и уходил в глубину до 8 километров. Он включал траншеи, ходы сообщения, противотанковые рвы, скрытые препятствия и систему взрывных заграждений — по сути, сплошную линию инженерных укреплений.

Второй рубеж обороны был ещё длиннее — до 35 километров. Его построили по периметру города, опираясь на каскад водохранилищ. В него входили шесть хорошо защищённых опорных пунктов на окраинах и в прилегающих дачных посёлках, а также более 30 километров подземных коммуникаций, объединённых в единую сеть.

В общей сложности система обороны Константиновки насчитывала более 150 километров траншей и противотанковых рвов. Она прикрывалась тремя рядами инженерных заграждений и минными полями, включала 20 батальонных районов обороны и была развёрнута на господствующих высотах вокруг города. Всё это опиралось на разветвлённую сеть дорог, гидротехнические сооружения, десять промышленных зон и двенадцать близлежащих населённых пунктов.

Генштаб РФ сообщил о более чем 50 узлах обороны ВСУ в Константиновке
Генштаб РФ сообщил о более чем 50 узлах обороны ВСУ в Константиновке

Освобождение Константиновки в ДНР открывает российским войскам путь к последнему крупному укреплённому району украинской армии на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации. Константиновка — это не просто город, а крупный промышленный и транспортный узел. И сейчас он становится ключевой точкой, открывающей выход на завершающий этап освобождения донбасского региона.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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