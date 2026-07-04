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4 июля, 08:02

Освобождение Константиновки открывает путь к последнему оплоту Киева на Донбассе

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Освобождение Константиновки в ДНР открывает дорогу к последнему крупному укрепрайону Киева на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, Константиновка — это важный промышленный и транспортный центр. Именно он сейчас становится ключом к завершающему этапу борьбы за донбасский регион.

«Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — краматорско-славянской агломерации», — сказал он.

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Ранее на видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным командиры штурмовых отрядов, которые сейчас находятся в Константиновке, доложили обстановку в городе и показали кадры с дронов-разведчиков. Глава государства, в свою очередь, поставил задачу, касающуюся мирных жителей. Он подчеркнул, что в освобождённом населённом пункте всё ещё остаются гражданские, и поручил организовать их безопасный вывоз из зоны боевых действий.

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Наталья Афонина
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