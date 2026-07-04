Украинские подразделения понесли катастрофические потери в боях за Константиновку. Попытки командования противника удержать позиции любой ценой ради создания видимости успехов перед западными кураторами привели к массовой гибели личного состава.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, общие потери украинской стороны в этом районе составили порядка 13,5 тысяч военнослужащих. Генерал-полковник отметил, что «в результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери».

Огромный урон нанесен и техническому оснащению группировки. В ходе освобождения города российские войска уничтожили 14 танков, а также 283 боевые бронированные машины.

Огневая поддержка обороняющихся также практически подавлена. Армия России ликвидировала 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО, которые использовались для ударов.

Серьёзные проблемы возникли и с логистикой — выведено из строя 1 400 автомобилей обеспечения. Столь критическое ослабление боевого потенциала ставит под сомнение способность оппонента удерживать фронт на данном направлении в ближайшее время.