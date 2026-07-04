Конец сопротивления: ВСУ потеряли 13,5 тысяч военных и сотни единиц техники в Константиновке
Генштаб: При попытках удержать Константиновку ВСУ лишились 13,5 тысяч бойцов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Украинские подразделения понесли катастрофические потери в боях за Константиновку. Попытки командования противника удержать позиции любой ценой ради создания видимости успехов перед западными кураторами привели к массовой гибели личного состава.
Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, общие потери украинской стороны в этом районе составили порядка 13,5 тысяч военнослужащих. Генерал-полковник отметил, что «в результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери».
Огромный урон нанесен и техническому оснащению группировки. В ходе освобождения города российские войска уничтожили 14 танков, а также 283 боевые бронированные машины.
Огневая поддержка обороняющихся также практически подавлена. Армия России ликвидировала 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО, которые использовались для ударов.
Серьёзные проблемы возникли и с логистикой — выведено из строя 1 400 автомобилей обеспечения. Столь критическое ослабление боевого потенциала ставит под сомнение способность оппонента удерживать фронт на данном направлении в ближайшее время.
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.