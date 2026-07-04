Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:28

Константиновка находится под полным контролем ВС РФ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Константиновка. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По его словам, сейчас город полностью находится в руках ВС России. Бойцы Южной группировки войск заканчивают прочёсывать кварталы.

«Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут ещё прятаться в подвалах и развалинах», — сказал Рудской.

Конец сопротивления: ВСУ потеряли 13,5 тысяч военных и сотни единиц техники в Константиновке
Конец сопротивления: ВСУ потеряли 13,5 тысяч военных и сотни единиц техники в Константиновке

Освобождение Константиновки в ДНР открывает российским войскам путь к последнему крупному укреплённому району украинской армии на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации. Константиновка — это не просто город, а крупный промышленный и транспортный узел. И сейчас он становится ключевой точкой, открывающей выход на завершающий этап освобождения донбасского региона.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Сергей Рудской
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar