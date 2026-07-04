Константиновка находится под полным контролем ВС РФ

Российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Константиновка. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По его словам, сейчас город полностью находится в руках ВС России. Бойцы Южной группировки войск заканчивают прочёсывать кварталы.

«Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут ещё прятаться в подвалах и развалинах», — сказал Рудской.

Освобождение Константиновки в ДНР открывает российским войскам путь к последнему крупному укреплённому району украинской армии на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации. Константиновка — это не просто город, а крупный промышленный и транспортный узел. И сейчас он становится ключевой точкой, открывающей выход на завершающий этап освобождения донбасского региона.