Западные средства массовой информации и политики будут замалчивать освобождение Константиновки российскими войсками, а киевский режим не признает потерю города, чтобы сохранить поставки вооружений и финансовую поддержку от союзников. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

«Украинцы будут отрицать падение города, потому что приближается саммит НАТО, где они должны просить у альянса новое оружие и новые деньги, тогда как факты показывают, что город пал», — подчеркнул Гайани. Он также отметил, что подобная линия соответствует украинской стратегии, при которой населённые пункты продолжают считаться удерживаемыми, пока в них остаются отдельные бойцы, даже если контроль над территорией де-факто утрачен.

По мнению Гайани, освобождение Константиновки повлияет на саммит Североатлантического блока в Турции. Согласно прогнозу эксперта, европейские СМИ и политики не станут обсуждать потерю Киевом населённого пункта.

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.