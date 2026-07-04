Песков: ВСУ считали Константиновку неприступной, но Армия РФ доказала обратное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость взятия Константиновки, которую украинские вооружённые силы рассматривали как неприступную крепость. По его словам, российские войска опровергли это убеждение.
В эфире радио «Комсомольская правда» Песков назвал освобождение Константиновки «очень важной победой», отметив, что президент Владимир Путин накануне поздравил военных с этим достижением. Он пояснил, что Константиновка является «ключевым укрепрайоном» на пути к освобождению Краматорска и Славянска.
Песков добавил, что эти укрепления, возводимые с 2014 года и считавшиеся украинской стороной абсолютно неприступными, были взяты российскими военными.
Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.
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