Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 15:53

Песков: ВСУ считали Константиновку неприступной, но Армия РФ доказала обратное

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость взятия Константиновки, которую украинские вооружённые силы рассматривали как неприступную крепость. По его словам, российские войска опровергли это убеждение.

В эфире радио «Комсомольская правда» Песков назвал освобождение Константиновки «очень важной победой», отметив, что президент Владимир Путин накануне поздравил военных с этим достижением. Он пояснил, что Константиновка является «ключевым укрепрайоном» на пути к освобождению Краматорска и Славянска.

Песков добавил, что эти укрепления, возводимые с 2014 года и считавшиеся украинской стороной абсолютно неприступными, были взяты российскими военными.

СВО на Украине будет продолжаться, заявил Песков
СВО на Украине будет продолжаться, заявил Песков

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar