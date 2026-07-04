Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость взятия Константиновки, которую украинские вооружённые силы рассматривали как неприступную крепость. По его словам, российские войска опровергли это убеждение.

В эфире радио «Комсомольская правда» Песков назвал освобождение Константиновки «очень важной победой», отметив, что президент Владимир Путин накануне поздравил военных с этим достижением. Он пояснил, что Константиновка является «ключевым укрепрайоном» на пути к освобождению Краматорска и Славянска.

Песков добавил, что эти укрепления, возводимые с 2014 года и считавшиеся украинской стороной абсолютно неприступными, были взяты российскими военными.