Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что специальная военная операция будет продолжаться. В своем заявлении на радио «Комсомольская правда» он также упомянул, что украинская сторона ошибочно считала укрепрайон в Константиновке неприступным, однако российские военные продемонстрировали обратное.

«СВО будет продолжаться», — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что новая полоса безопасности на Украине будет охватывать территории трёх регионов. Речь идёт о Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.