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Регион
4 июля, 15:40

СВО на Украине будет продолжаться, заявил Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что специальная военная операция будет продолжаться. В своем заявлении на радио «Комсомольская правда» он также упомянул, что украинская сторона ошибочно считала укрепрайон в Константиновке неприступным, однако российские военные продемонстрировали обратное.

«СВО будет продолжаться», — сказал Песков.

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Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что новая полоса безопасности на Украине будет охватывать территории трёх регионов. Речь идёт о Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Наталья Демьянова
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