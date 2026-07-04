Медведев: Новая полоса безопасности пройдёт по территории трёх областей Украины

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что новая полоса безопасности на Украине будет охватывать территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Это заявление последовало за сообщением президента России Владимира Путина о значительном расширении ВС РФ зоны безопасности.

«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — написал зампред Совбеза в своём канале в мессенджере «Макс».

Также Медведев назвал освобождение Константиновки важным для достижения целей СВО.