Медведев: Новая полоса безопасности пройдёт по территории трёх областей Украины
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что новая полоса безопасности на Украине будет охватывать территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Это заявление последовало за сообщением президента России Владимира Путина о значительном расширении ВС РФ зоны безопасности.
«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — написал зампред Совбеза в своём канале в мессенджере «Макс».
Напомним, ВС РФ успешно освободили город Константиновку в ДНР. Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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