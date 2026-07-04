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4 июля, 14:37

Медведев: Новая полоса безопасности пройдёт по территории трёх областей Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что новая полоса безопасности на Украине будет охватывать территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Это заявление последовало за сообщением президента России Владимира Путина о значительном расширении ВС РФ зоны безопасности.

«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — написал зампред Совбеза в своём канале в мессенджере «Макс».

Также Медведев назвал освобождение Константиновки важным для достижения целей СВО.

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Напомним, ВС РФ успешно освободили город Константиновку в ДНР. Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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