Минобороны: Зеленский попытался «замылить» провал в Константиновке атакой на РФ
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Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание украинцев и их зарубежных спонсоров от серьёзных неудач ВСУ в Константиновке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Согласно сообщению, эта попытка была предпринята через проведение неудавшейся атаки дронами по территории России. Ведомство утверждает, что целью этой акции было отвлечь внимание от последствий российского удара по военным объектам под Киевом 2 июля 2026 года и от «катастрофического провала обороны ВСУ» в Константиновке.
Напомним, ВС РФ успешно освободили город Константиновку в ДНР. Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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