Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание украинцев и их зарубежных спонсоров от серьёзных неудач ВСУ в Константиновке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению, эта попытка была предпринята через проведение неудавшейся атаки дронами по территории России. Ведомство утверждает, что целью этой акции было отвлечь внимание от последствий российского удара по военным объектам под Киевом 2 июля 2026 года и от «катастрофического провала обороны ВСУ» в Константиновке.