«Практически чистим бинокль и уже видим Славянск»: Военэксперты — о стремительном наступлении после Константиновки

После взятия Константиновки российские войска стремительно развивают наступление, выходя на новые рубежи. Военные эксперты Анатолий Матвийчук и Франц Клинцевич в разговоре с Life.ru рассказали, как изменилась тактика ведения боя и почему освобождение ДНР — вопрос нескольких месяцев.

По словам Матвийчука, ключевым фактором успеха стало массовое применение беспилотных летательных систем нового поколения. Он пояснил, что раньше дроны выполняли только задачи по уничтожению конкретных целей. Теперь — тотальная изоляция.

Что такое беспилотные летательные системы? Это выпустили новую задачу — изоляция района боевых действий. Это приблизительно 50–70 километров района боевых действий — полностью всё изолируется. Не допускается передвижение техники, личного состава, подвоза вооружения. То есть мы просто обесточили вот этот опорный пункт. Анатолий Матвийчук Военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News

Матвийчук также сообщил, что после успешного прохождения Константиновки ВС РФ продвинулись до Дружковки, сократив расстояние до Краматорска до критических 5–7 километров. С северо-западного фланга, от Красного Лимана, уже «практически мы чистим бинокль и наблюдаем Славянск». Кроме того, эксперт отметил значительное повышение эффективности дронов, которые теперь не только обеспечивают изоляцию противника, но и активно уничтожают его наиболее опасные средства, такие как пусковые установки, противотанковые комплексы и опорные пункты.

Эксперт Клинцевич, в свою очередь, подчеркнул стратегическое значение Константиновки для ВСУ, назвав её ключевым логистическим узлом. Этот город был жизненно важен для снабжения и функционирования Краматорска, Славянска и Дружковки. Украинская сторона неоднократно заявляла о критической важности Константиновки, обещая удерживать её любой ценой, поскольку она обеспечивала жизнеспособность всего региона. Кроме того, оборона Константиновки была тщательно и серьёзно подготовлена.

Падение Константиновки приведёт к логической потере поддержки вот этих населённых пунктов — и Славянска, и Краматорска — и позволит вот этой методикой мелкой моторики фронта, когда мелкими штурмовыми подразделениями при поддержке артиллерии, авиации, беспилотных барражирующих средств и боеприпасов, подойти, окружить и локализовать. Франц Клинцевич Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

Клинцевич описал новую тактику ведения боя, основанную на действиях малых штурмовых групп при поддержке разнообразных беспилотных систем, способных корректировать движение и оперативно устранять препятствия. Он отметил, что традиционные методы крупномасштабных танковых прорывов устарели, поскольку современные беспилотники эффективно поражают даже мощную бронетехнику. Эксперт считает падение Константиновки серьёзным моральным ударом для ВСУ и прогнозирует скорое освобождение ДНР.

«Если дальше дело пойдёт так, то, я думаю, мы, наверное месяца три-четыре, сможем в этом плане сказать, что территория ДНР полностью освобождена. А дальше — демилитаризация, создание буферной зоны, ликвидация угрозы для наших людей и территории. С нами воюет весь коллективный Запад, 56 стран. Победа будет за нами, это правда. И наши дети, и внуки, которые сегодня исполняют свой воинский долг по защите своего Отечества, не подведут. Я в этом тоже не сомневаюсь», — заключил Клинцевич.