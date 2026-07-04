Медведев: Освобождение Константиновки — важный этап в достижении целей СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул значимость взятия Константиновки. Он назвал это событие явным триумфом российских бойцов, отметив его как ключевой этап в процессе окончательного освобождения Донбасса и успешного выполнения всех поставленных целей специальной военной операции.

«Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».