Медведев: Освобождение Константиновки — важный этап в достижении целей СВО
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул значимость взятия Константиновки. Он назвал это событие явным триумфом российских бойцов, отметив его как ключевой этап в процессе окончательного освобождения Донбасса и успешного выполнения всех поставленных целей специальной военной операции.
«Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Накануне российские военные завершили операцию по освобождению Константиновки в Донецкой Народной Республики. О ходе и итогах доложили президенту Владимиру Путину во время его визита в один из пунктов управления Объединённой группировки войск. Глава государства назвал освобождение этого населённого пункта важнейшим этапом в борьбе за полное очищение территории ДНР. По его словам, теперь перед силами открываются прямые перспективы для продвижения к таким крупным центрам, как Краматорск и Славянск.
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