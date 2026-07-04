Белоусов поздравил российские войска с освобождением Константиновки

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность и поздравил военнослужащих ряда подразделений с успешным взятием Константиновки в ДНР. Информация об этом была опубликована в официальном канале Минобороны в «Максе».

«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Константиновка в ДНР», — говорится в сообщении.

Министр высоко оценил смелость, решительность военных и вклад в продвижение Южной группировки войск, подчеркнув, что их действия позволяют эффективно оттеснять противника. Белоусов также отметил верность воинскому долгу и выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении задач по защите интересов России.