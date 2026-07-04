Если слова Владимира Зеленского о Константиновке на самом деле означают желание сесть за стол переговоров, то российская сторона относится к этому позитивно. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с радио «Комсомольская правда» отреагировал на недавнее заявление главы киевского режима относительно встречи в освобождённом населённом пункте ДНР.

Зеленский предположил, что у президента РФ Владимира Путина не возникнет проблем организовать встречу в Константиновке, если город находится контролем российской стороны. Представитель Кремля сразу же уточнил: сомнений в статусе населённого пункта больше нет — он действительно освобождён.

«Не «если», а Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооружённых сил Российской Федерации. Она освобождена», — передаёт слова Пескова Kp.ru.

Он допустил, что упоминание этого города может быть завуалированным сигналом о согласии на предложение, которое ранее делал российский лидер. Песков напомнил, что изначально Путин говорил о готовности принять Зеленского именно в столице России, а не в Константиновке. Он подчеркнул, что такая поездка станет возможной, как только киевский руководитель будет готов к принятию хорошо известных ему важных и ответственных решений.