Кремль ответил на слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным в Константиновке
Песков: Константиновка — наша, а если Зеленский готов, пусть приезжает
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Если слова Владимира Зеленского о Константиновке на самом деле означают желание сесть за стол переговоров, то российская сторона относится к этому позитивно. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с радио «Комсомольская правда» отреагировал на недавнее заявление главы киевского режима относительно встречи в освобождённом населённом пункте ДНР.
Зеленский предположил, что у президента РФ Владимира Путина не возникнет проблем организовать встречу в Константиновке, если город находится контролем российской стороны. Представитель Кремля сразу же уточнил: сомнений в статусе населённого пункта больше нет — он действительно освобождён.
«Не «если», а Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооружённых сил Российской Федерации. Она освобождена», — передаёт слова Пескова Kp.ru.
Он допустил, что упоминание этого города может быть завуалированным сигналом о согласии на предложение, которое ранее делал российский лидер. Песков напомнил, что изначально Путин говорил о готовности принять Зеленского именно в столице России, а не в Константиновке. Он подчеркнул, что такая поездка станет возможной, как только киевский руководитель будет готов к принятию хорошо известных ему важных и ответственных решений.
Напомним, что населённый пункт Константиновка находился под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.
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