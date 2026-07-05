Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 04:54

Шеремет: Зеленский боится прослыть в глазах западных спонсоров балаболом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский отказывается признавать сообщения об освобождении Константиновки из-за страха потерять доверие западных спонсоров и прослыть балаболом. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости».

«Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношения к законной власти на Украине», — заявил Шеремет.

Он также отметил, что власти Украины формируют информационную картину, ориентированную на внешнюю аудиторию, и продолжают публично отрицать перемены. А Зеленский, по словам Шеремета, намерен выдумывать и дальше, дабы дальше «распиливать» финансовую помощь Запада.

Песков: ВСУ считали Константиновку неприступной, но Армия РФ доказала обратное
Песков: ВСУ считали Константиновку неприступной, но Армия РФ доказала обратное

Ранее журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что темпы продвижения российских сил в районе Константиновки выглядят для него неожиданными. По его словам, освобождение произошло слишком быстро. Он отметил, что украинская сторона не публикует подтверждений утраты контроля над городом. При этом, как подчеркнул журналист, отсутствие официальных заявлений не отменяет складывающейся на местности картины, которую уже можно интерпретировать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar