Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский отказывается признавать сообщения об освобождении Константиновки из-за страха потерять доверие западных спонсоров и прослыть балаболом. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости».

«Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношения к законной власти на Украине», — заявил Шеремет.

Он также отметил, что власти Украины формируют информационную картину, ориентированную на внешнюю аудиторию, и продолжают публично отрицать перемены. А Зеленский, по словам Шеремета, намерен выдумывать и дальше, дабы дальше «распиливать» финансовую помощь Запада.

Ранее журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что темпы продвижения российских сил в районе Константиновки выглядят для него неожиданными. По его словам, освобождение произошло слишком быстро. Он отметил, что украинская сторона не публикует подтверждений утраты контроля над городом. При этом, как подчеркнул журналист, отсутствие официальных заявлений не отменяет складывающейся на местности картины, которую уже можно интерпретировать.