Отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского признать освобождение Константиновки продиктован страхом за свою жизнь. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

По его словам, публичное признание утраты города стало бы ударом по репутации Зеленского и усилило бы давление внутри страны. Он также отметил, что подобное развитие событий может вызвать негативную реакцию со стороны военных.

«Зеленский упёрся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит», — отметил он.

Ранее главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa заявил, что западные средства массовой информации и политики будут замалчивать освобождение Константиновки российскими войсками, а киевский режим не признаёт потерю города, чтобы сохранить поставки вооружений и финансовую поддержку от союзников.