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5 июля, 05:03

Соскин: Зеленский не признаёт освобождение Константиновки из страха расправы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского признать освобождение Константиновки продиктован страхом за свою жизнь. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

По его словам, публичное признание утраты города стало бы ударом по репутации Зеленского и усилило бы давление внутри страны. Он также отметил, что подобное развитие событий может вызвать негативную реакцию со стороны военных.

«Зеленский упёрся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит», — отметил он.

Журналист Welt был поражён тем, как быстро была освобождена Константиновка
Журналист Welt был поражён тем, как быстро была освобождена Константиновка

Ранее главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa заявил, что западные средства массовой информации и политики будут замалчивать освобождение Константиновки российскими войсками, а киевский режим не признаёт потерю города, чтобы сохранить поставки вооружений и финансовую поддержку от союзников.

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