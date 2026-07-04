Россия предложила ВСУ прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших

Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск для проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. От Киева ожидается информирование российского командования о своём решении по спецканалам до 12:00 мск 5 июля 2026 года.

Как подчеркнули в министерстве, Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке.

«С 12.00 до 18.00 мск 6 июля украинской стороне предлагается прекратить обстрел города», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой.