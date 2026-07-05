Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона отклонила предложение о прекращении огня в районе Константиновки, которое было сделано с целью передачи тел погибших военнослужащих ВСУ. Ведомство также отметило, что Киев не предпринял никаких действий для обеспечения достойного захоронения этих бойцов их родственниками.

«4 июля Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновка, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населённого пункта и прекращения там боевых действий. В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — говорится в сообщении Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, украинское руководство вновь подтвердило своё пренебрежительное отношение к жизням солдат, воспринимая их как пушечное мясо, массово отправляемое на фронт через принудительную мобилизацию.

Накануне Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск для проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. От Киева ожидается информирование российского командования о своём решении по спецканалам до 12:00 мск 5 июля 2026 года.

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой.