Коротченко: Зеленский не забрал погибших в Константиновке из страха за имидж
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Владимир Зеленский отказался забирать тела украинских военнослужащих, погибших в Константиновке, из страха перед репутационным ударом. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
По его словам, любые фото- и видеокадры эвакуации останков под объективами мировых СМИ стали бы катастрофой для имиджа киевского режима. Вывоз тел де-факто и де-юре означает признание того, что ВСУ больше не контролируют этот населённый пункт.
Эксперт подчеркнул, что такой шаг нанёс бы колоссальный ущерб лично Зеленскому накануне саммита НАТО в Анкаре, который пройдёт 7-8 июля. Именно исходя из имиджевых и политических соображений, киевский лидер отверг предложение российской стороны и павших просто бросили, чтобы не портить картинку для Запада.
Напомним, ранее Киев отказался от предложенной Россией гуманитарной акции в Константиновке по передаче тел погибших. В Минобороны РФ это назвали свидетельством пренебрежения украинского руководства к собственным военным. Мария Захарова заявляла, что отказ от гуманитарных шагов подтверждает позицию Киева по вопросам прекращения огня и возвращения погибших. В МИД России так же объяснили решение Владимира Зеленского нежеланием показывать Западу очередной провал на поле боя.
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