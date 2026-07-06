Владимир Зеленский отказался забирать тела украинских военнослужащих, погибших в Константиновке, из страха перед репутационным ударом. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, любые фото- и видеокадры эвакуации останков под объективами мировых СМИ стали бы катастрофой для имиджа киевского режима. Вывоз тел де-факто и де-юре означает признание того, что ВСУ больше не контролируют этот населённый пункт.

Эксперт подчеркнул, что такой шаг нанёс бы колоссальный ущерб лично Зеленскому накануне саммита НАТО в Анкаре, который пройдёт 7-8 июля. Именно исходя из имиджевых и политических соображений, киевский лидер отверг предложение российской стороны и павших просто бросили, чтобы не портить картинку для Запада.