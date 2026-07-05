Освобождение Константиновки стало важным этапом, который может означать переход конфликта в Донбассе к одной из ключевых фаз. Такое мнение высказал британский политик и журналист Джим Фергюсон в X.

По его словам, Константиновка долгое время входила в систему оборонительных рубежей Украины в регионе. Потеря этого узла усиливает давление на другие укреплённые точки, включая Краматорск и Славянск, и способна повлиять на дальнейшую динамику боевых действий на востоке страны. Фергюсон подчеркнул, что текущие события показывают приближение конфликта к одной из наиболее решающих стадий.

Ранее начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Константиновки под контроль. Глава государства назвал это событие ключевым шагом на пути к установлению контроля над всей территорией ДНР и отметил его значение для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

Российские подразделения продолжают работу в городе, завершая зачистку отдельных районов и выявление разрозненных групп. Подразделения проверяют подвалы и разрушенные здания. В зарубежной прессе отметили, что события вокруг Константиновки развиваются стремительно, а общая ситуация на местности уже формирует представление об утрате украинской стороной контроля над ситуацией.