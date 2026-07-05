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5 июля, 16:08

МИД: Киев не забирает тела из Константиновки, чтобы не портить «картину побед»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Киевская сторона не стала забирать тела погибших военнослужащих ВСУ из Константиновки, чтобы не разрушать образ «побед», транслируемый в публичном поле. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, в Киеве опасаются, что информация о потерях может повлиять на восприятие ситуации, особенно на фоне международных переговорных площадок и обсуждений с западными партнёрами. Он отметил, что украинские власти не заинтересованы в демонстрации реального масштаба потерь.

МО: Киев не сделал ничего для достойного захоронения своих погибших бойцов
МО: Киев не сделал ничего для достойного захоронения своих погибших бойцов

Ранее сообщалось, что Киев отказался от предложенной Россией гуманитарной акции в Константиновке, в рамках которой предполагалась передача тел погибших военнослужащих. В Минобороны РФ заявляли, что подобные решения свидетельствуют о пренебрежительном отношении украинского руководства к судьбе собственных военных, которых, по их оценкам, массово отправляют на фронт в ходе мобилизационных мероприятий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что отказ от гуманитарных шагов подтверждает позицию Киева по вопросу прекращения огня и возвращения погибших.

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Николь Вербер
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