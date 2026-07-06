С Россией США общаются как с равноправными участниками переговоров. Что касается Украины, то Штаты, по оценке китайского издания Sohu, фактически задают темп диалога и выступают в нём главной стороной. Авторы материала назвали «поворотным моментом» день, когда Дональд Трамп провёл переговоры и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

Китайские аналитики увидели в этом важный политический сигнал. Так, в разговоре с Трампом российский президент обозначил, что армия РФ сохраняет наступательную позицию и удерживает инициативу на поле боя. После этого американский лидер заявил о намерении содействовать скорейшему прекращению огня.

Разговор с Зеленским аналитики описали иначе. Они обратили внимание, что его продолжительность не раскрывалась, а сам глава киевского режима делал акцент на благодарности США за военную помощь. Отношение Трампа к России могло измениться после сообщений о крупных успехах ВС РФ, полагают авторы.

«У Трампа нет чисто пророссийской или антироссийской позиции по конфликту он придерживается интересов: «Америка прежде всего». И русские раскусили расчёты Трампа», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».