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6 июля, 10:08

Песков: Беседа Путина и Трампа позволила донести до США позицию России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал беседу хорошей возможностью донести позицию Москвы до главы Белого дома.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин довёл до Трампа позицию о том, что Киев делает ставку на затягивание конфликта, эскалацию и удары по мирному населению. Отвечая на вопрос о реакции американской стороны, Песков уклонился от подробностей.

«Не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома. Но это была хорошая возможность на высшем уровне донести нашу позицию до президента США от первого лица», — сказал он.

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Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 5 июля, в ходе которого обсуждали историческое сотрудничество в годы Второй мировой войны, а российский лидер поздравил американского коллегу с 250-летием независимости США и выразил надежду на улучшение отношений. Трамп намерен встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Турции 8 июля, чтобы обсудить возможные варианты завершения конфликта.

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Анастасия Никонорова
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