Песков: Беседа Путина и Трампа позволила донести до США позицию России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал беседу хорошей возможностью донести позицию Москвы до главы Белого дома.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин довёл до Трампа позицию о том, что Киев делает ставку на затягивание конфликта, эскалацию и удары по мирному населению. Отвечая на вопрос о реакции американской стороны, Песков уклонился от подробностей.

«Не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома. Но это была хорошая возможность на высшем уровне донести нашу позицию до президента США от первого лица», — сказал он.