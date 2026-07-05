Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение поддержки Украины со стороны европейских стран на фоне героизации нацистских пособников является одним из главных парадоксов современной Европы.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее раскритиковал попытки Владимира Зеленского заручиться поддержкой внутри страны за счёт прославления лиц, связанных с нацистскими преступлениями.

По мнению представителя Кремля, подобная политика украинских властей противоречит позиции стран, продолжающих оказывать Киеву поддержку.

«В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своём опыте, но сейчас поляки это увидели», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он также отметил, что, по мнению российской стороны, на Украине происходит героизация лиц, сотрудничавших с нацистами и причастных к преступлениям против польского населения.

«Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риторика Киева направлена на создание медийной повестки для западных кураторов, а не на достижение реальных целей, и что эти попытки имитации сопротивления проваливаются, а профессионалы видят их несостоятельность. Он подчеркнул, что ситуация на фронте остаётся неизменной.