Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре террористическими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары, которые наносятся украинской стороной по объектам на территории РФ, имеют террористический характер. Такое мнение он высказал в беседе с ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, целью атак становятся объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, не связанные с деятельностью вооружённых сил и оборонной промышленности.

«Действие киевского режима <…> носит террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что подобные действия, по мнению российской стороны, являются проявлением терроризма.

«В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима», — добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть готовой к возможным провокациям со стороны Киева в преддверии саммита НАТО, и быть бдительными в любой момент. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину.