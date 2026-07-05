Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил текущую риторику украинского руководства. По его словам, действия властей соседнего государства направлены не на достижение реальных целей, а на формирование определенной медийной повестки. Мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Главная задача подобных манёвров — пустить пыль в глаза западным кураторам. Представитель Кремля подчеркнул, что Киев «огрызается» и стремится доказать свою значимость «подельникам по Североатлантическому альянсу».

Украинская сторона отчаянно пытается имитировать способность к сопротивлению. Однако этот спектакль рассчитан исключительно на внешнего потребителя, нуждающегося в оправдании огромных финансовых вливаний.

На деле же любые попытки оказать влияние на российское государство проваливаются. Песков отметил, что профессионалы, глубоко погруженные в контекст событий, прекрасно видят несостоятельность подобных манипуляций.

Западным союзникам преподносится лишь тщательно отретушированная реальность. В действительности же на фронте ситуация остается неизменной, а эффективность информационных атак сводится к нулю.

Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Тем временем Европа наблюдает за реакцией Владимира Зеленского. В Германии комментаторы местного портала предположили, какие дальнейшие шаги может предпринять главарь киевского режима.