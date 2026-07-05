Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 4 июля обсудили урегулирование текущего конфликта вокруг Украины. Такой информацией поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, беседа состоялась с учётом предстоящего участия американского президента в саммите НАТО, который пройдёт в Турции 7–8 июля.

«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования. В том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля», — рассказал Ушаков.

Республиканец подтвердил свою готовность принимать меры, направленные на скорейшее прекращение боевых действий и поиску мирного урегулирования.

Согласно информации Ушакова, лидер общались на протяжении 1 часа и 25 минут. Он подчеркнул, что общение выдалось не только протокольным, но деловым и конструктивным. В ходе общения стороны обсудили актуальные сюжеты двусторонних отношений, а также ситуацию на международной арене. Также Путин поздравил Трампа и американский народ с Днём независимости Соединённых Штатов.