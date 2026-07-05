Разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, приуроченный ко дню независимости США, был не только протокольным, но деловым и конструктивным. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Этот разговор продолжался почти полтора часа, точнее — 1 час 25 минут», — рассказал Ушаков.

В ходе общения лидеры обсудили актуальные сюжеты двусторонних отношений, а также ситуацию на международной арене.

Ранее Путин направил поздравление Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении российский лидер затронул тему отношений двух стран и их значения для глобальной безопасности. Особый акцент в послании был сделан на том, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут общую ответственность за стабильность в мире.