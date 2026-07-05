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Регион
4 июля, 21:40

Путин напомнил Трампу об участии России в становлении государственности США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом с поздравления по случаю Дня независимости США. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — сказал Ушаков.

Разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа
Разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа

Напомним, Путин провёл телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы лидеры также обратились к историческим событиям, связывающим две страны, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны. Накануне президент России поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США. В телеграмме он выразил надежду, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном будет выгодно для обеих стран и всего мира.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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