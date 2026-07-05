Путин напомнил Трампу об участии России в становлении государственности США

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом с поздравления по случаю Дня независимости США. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — сказал Ушаков.

Напомним, Путин провёл телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы лидеры также обратились к историческим событиям, связывающим две страны, включая сотрудничество в годы Второй мировой войны. Накануне президент России поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США. В телеграмме он выразил надежду, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном будет выгодно для обеих стран и всего мира.