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6 июля, 10:08

Песков: У Путина и Трампа есть понимание, что их контакты уже скоро продолжатся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены продолжить прямое общение в самом скором времени. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, действительно, и у Путина, и у Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 5 июля. Лидеры обсудили исторические связи двух стран, а президент России поздравил американского коллегу с 250-летием независимости США. В телеграмме он выразил надежду, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном будет выгодно обеим сторонам и всему миру. Западные СМИ пишут, что очередная беседа президентов РФ и США состоится после встречи Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре 8 июля.

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Александр Юнашев
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