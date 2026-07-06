Трампа сочли единственным западным лидером, который желает мира России и Украине

США не будут наращивать поддержку Украины при нынешней администрации Белого дома, заявил кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов. По его словам, после возвращения Дональда Трампа на пост президента Вашингтон фактически свернул почти всю безвозмездную помощь Киеву.

Даже саммит НАТО не способен изменить эту позицию. Военную поддержку Украине, скорее всего, продолжит оказывать Евросоюз. ЕС заинтересован в противостоянии с Россией, однако позиция Трампа останется жёсткой на протяжении всего второго срока.

«Трамп — единственный представитель Запада, настаивающий на скорейшем мирном соглашении между Россией и Украиной», — отметил американист в интервью «Ридусу».

А ранее президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили урегулирование текущего конфликта вокруг Украины. Беседа состоялась с учётом предстоящего участия американского президента в саммите НАТО, который пройдёт в Турции 7–8 июля. Республиканец подтвердил свою готовность принимать меры, направленные на скорейшее прекращение боевых действий и поиску мирного урегулирования.