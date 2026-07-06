Вэнс: Администрация Трампа против нового масштабного наступления ВСУ

Вашингтон выступает против сценария нового масштабного наступления украинских вооружённых сил и делает акцент на укреплении обороны. Об этом заявил в интервью The Times вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он описал нынешнюю логику боевых действий как смещение в сторону устойчивых позиций, где ключевое значение приобретают беспилотные системы, разведка и постоянное наблюдение. В таких условиях, по его оценке, попытки прорыва крупными силами приводят к высоким потерям и ограниченному продвижению.

«Администрация Трампа сделала ставку на то, что украинцы, конечно, параллельно ведя переговоры, должны просто максимально сосредоточиться на обороне. Этот подход принёс гораздо больше плодов, потому что обороняться легче, чем наступать», — сказал он.

Вэнс добавил, что нынешняя низкая динамика может снизить военную эффективность продолжения боевых действий для всех сторон и тем самым расширить пространство для дипломатического урегулирования.

Ранее вице-президент обратился к событиям лета 2023 года, когда в западных столицах обсуждалась ставка на масштабное контрнаступление. Тогда, по его словам, значительная часть союзников Киева, включая администрацию Джо Байдена, поддерживала именно наступательный вариант действий. Он назвал последствия той кампании неудачными с точки зрения достигнутых результатов и соотношения затрат и эффекта.