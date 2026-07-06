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5 июля, 21:32

ВМС США приостановили поиски пропавшего в Аравийском море военного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Военно-морские силы Соединённых Штатов остановили поисковую операцию по обнаружению военнослужащего, пропавшего в Аравийском море на этой неделе. Такой информацией поделилось Центральное командование ВМС США.

Инцидент произошёл 1 июля: вертолёт MH-60S Sea Hawk, выполнявший полёт, совершил вынужденное приводнение. Троим из четырёх членов экипажа удалось спастись, судьба четвёртого оставалась неизвестной. Военные подчеркнули, что признаков враждебных действий нет.

«Военно-морские силы США приостановили активные поиски моряка, приписанного к вертолётной эскадрилье морской авиации (HSC) 5», — сказано в официальном заявлении CENTCOM.

В Астраханской области продолжаются поиски унесённого течением подростка
В Астраханской области продолжаются поиски унесённого течением подростка

Ранее сообщалось, что американцы вывели почти все свои войска из Эстонии. В настоящий момент там остались лишь небольшие обслуживающие подразделения, тогда как основная часть контингента покинула прибалтийскую республику.

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Виталий Приходько
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