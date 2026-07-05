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5 июля, 09:35

В Астраханской области продолжаются поиски унесённого течением подростка

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Спасатели продолжают поиски 13-летнего мальчика, пропавшего на реке Бузан в Астраханской области. По данным регионального управления МЧС, к утру воскресенья найти подростка не удалось.

Трагедия произошла в субботу в селе Черемуха. Группа детей отправилась на рыбалку к реке, где один из мальчиков решил искупаться.

По предварительной информации, подростка подхватило сильное течение. Находившиеся рядом люди попытались прийти ему на помощь, однако спасти ребёнка не смогли.

В региональном управлении МЧС сообщили, что поисковые мероприятия продолжаются — мальчика пока не нашли.

Спасатели обследуют акваторию и прилегающую территорию, чтобы установить местонахождение пропавшего.

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Дарья Денисова
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