На саратовском пляже утонул 23-летний студент из Судана

На городском пляже Саратова обнаружили тело 23-летний молодого человека. Об обстоятельствах происшествия рассказали в Следственном комитете по Саратовской области.

Трагедия произошла 4 июля 2026 года. В акватории Волги, в районе пляжа «Городские пески», нашли тело без видимых признаков жизни. Погибшего из воды извлекли специалисты областной службы спасения, после чего передали его сотрудникам полиции.

«Следователем СК проведён осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Портал «СарИнформ» уточнил детали трагедии. По предварительным данным, погибшим может быть темнокожий гражданин Судана.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в реке Старая Сура утонул 19-летний юноша. Сигнал в экстренные службы поступил вечером 3 июля, в 20:44. Установлено, что погибший 2007 года рождения купался в не оборудованном для этого месте. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.