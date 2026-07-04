В Омске нашли тело семилетнего мальчика, утонувшего в реке

Тело семилетнего мальчика, утонувшего в Иртыше, обнаружено на берегу реки в Омске. Данную информацию передаёт NGS55.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Ребёнок пропал вечером 23 июня, поиски велись на протяжении нескольких дней. Накануне, 3 июля, его останки были найдены в затоне «Лампочка».. Выяснилось, что в момент происшествия мальчик находился на берегу рядом с G-Drive Ареной в компании родителей, тёти и её двух детей. Отец и мать покинули место отдыха, отправившись в магазин, и оставили ребят на попечение родственницы.

По возвращении взрослые обнаружили отсутствие одного из детей и узнали о случившемся. Родные не предполагали, что мальчик сразу побежит к воде, однако попытка искупаться закончилась трагедией.

Ранее сообщалось, что тело 72-летнего жителя извлекли из реки Уршак в Башкирии. Происшествие зафиксировано в деревне Королёво. Пожилой мужчина ринулся в воду, заметив опасность, угрожавшую его несовершеннолетнему внуку. Ребёнка удалось спасти, мальчик не пострадал, однако пенсионер утонул.